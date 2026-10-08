जैसलमेर: कांस्टेबल अनिरुद्ध सिंह मामले ने पकड़ा तूल, परिजन धरने पर बैठे तो समर्थन में बाजार भी रहा बंद

मंगलवार रात से ही परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर जुटे हुए थे। रातभर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बुधवार सुबह धरना मोर्चरी से हटाकर मोहनगढ़ थाने के सामने शुरू किया गया। परिजन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। धरने को देखते हुए पुलिस ने थाने के आसपास अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नाचना थाना और पीटीएम थाना पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मोहनगढ़ पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नामजद आरोपियों की तलाश के टीमें लिए पुलिस ने अलग-अलग गठित की है। टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। परिजनों के अनुसार नामजद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।