8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

जैसलमेर: कांस्टेबल अनिरुद्ध सिंह मामले ने पकड़ा तूल, परिजन धरने पर बैठे तो समर्थन में बाजार भी रहा बंद

जैसलमेर के मोहनगढ़ में अनिरुद्ध सिंह मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। समर्थन में व्यापारियों ने आधे दिन बाजार बंद रखा। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया है।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Harshita Saini

Oct 08, 2026

Mohangarh Anirudh Singh case

मोहनगढ़ पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठे परिजन व ग्रामीण (Photo-Patrika)

जैसलमेर. पुलिसकर्मी अनिरुद्ध सिंह के निधन के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोहनगढ़ में परिजन और ग्रामीणों का विरोध जारी है। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग मोहनगढ़ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह का शव फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखा हुआ है। धरने के समर्थन में आधे दिन के लिए कस्बे का बाजार बंद है । कस्बे की पूरी तरह से दुकानें बंद हैं।

मोर्चरी से थाने के बाहर पहुंचा धरना

मंगलवार रात से ही परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर जुटे हुए थे। रातभर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बुधवार सुबह धरना मोर्चरी से हटाकर मोहनगढ़ थाने के सामने शुरू किया गया। परिजन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। धरने को देखते हुए पुलिस ने थाने के आसपास अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नाचना थाना और पीटीएम थाना पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मोहनगढ़ पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नामजद आरोपियों की तलाश के टीमें लिए पुलिस ने अलग-अलग गठित की है। टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। परिजनों के अनुसार नामजद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

वीडियो में ससुराल पक्ष पर लगाए थे प्रताड़ना के आरोप

परिजनों के मुताबिक, अनिरुद्ध सिंह पिछले कई साल से ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान थे। घटना से पहले उन्होंने अपनी गाड़ी में एक वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में उन्होंने ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। परिजन इसी वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

आबूरोड सदर थाने में तैनात था अनिरुद्ध

अनिरुद्ध सिंह आबूरोड सदर थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उनके निधन की सूचना के बाद से ही परिवार और ग्रामीणों में नाराजगी है। फिलहाल थाने के बाहर धरना जारी है और पुलिस-प्रशासन की ओर से जांच के साथ नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। हालांकि परिजन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर कायम हैं।

Sawai Madhopur: चंबल नदी में डूबे भाई का शव दूसरे दिन मिला, बहन की तलाश जारी; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

ये भी पढ़ें
Chambal River

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 12:13 pm

Published on:

08 Oct 2026 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: कांस्टेबल अनिरुद्ध सिंह मामले ने पकड़ा तूल, परिजन धरने पर बैठे तो समर्थन में बाजार भी रहा बंद

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: अनिरुद्धसिंह आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: चेलक में दो किसान परिवारों के घरों से सवा करोड़ चोरी, सुबह खुला चोरी का राज

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: पर्यटन स्थलों पर लपकों का दबाव, भिक्षावृत्ति से पर्यटकों की परेशानी बढ़ी

jaisalmer news phooto
जैसलमेर

jaisalmer: दोस्तों को बचाने पानी में उतरा गिरधर, खुद गहरे पानी में डूबा

jsm
जैसलमेर

jaisalmer: ‘ड्रोनाथॉन’ से थार बना मानवरहित रक्षा तकनीक के परीक्षण का नया केंद्र

jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.