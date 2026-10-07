जैसलमेर: सालों से मुझे सताया गया… कांस्टेबल की मौत से पहले का वीडियो आया सामने, परिजन ने उठाई गिरफ्तारी की मांग

परिजन ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। पुलिस अधिकारियों ने परिजन से बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वे कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। पुलिस अब अनुरोध सिंह के नहर तक पहुंचने की परिस्थितियों, सामने आए वीडियो और परिजन की ओर से लगाए गए आरोपों सहित मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मामले की गुत्थी सुलझने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।