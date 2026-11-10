Basti Teacher Murder Case: बस्ती में शिक्षक की हत्या मामले में नया मोड़, पुलिस के हाथ लगा अहम सीसीटीवी फुटेज

कलवारी सीओ बृजेश सिंह ने बताया कि लक्ष्मी देवी अपने ससुराल बैजलपुर से मायके ताहिरपुर आ रही थीं। उनके मायके में प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम था। सुधा के घर के पास पहुंचते ही दोनों पक्षों में कहा-सुनी शुरू हो गई। लक्ष्मी ने फोन कर अपने मायके वालों को बुला लिया, जिसके बाद मारपीट हो गई। इस झड़प में सुधा, उनके पति और परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए। सुधा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों का इलाज चल रहा है।