UP Politics: ‘राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं’, जगदंबिका पाल बोले- 2027 में फिर बनेगी BJP सरकार

सांसद जगदंबिका पाल। फोटो-IANS
UP Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 5 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में अफरा-तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाल ने प्रदर्शन के दौरान हो रही हिंसा और संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिशों को लेकर भी राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए।
जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी का आचरण ऐसा है कि वह विपक्ष के नेता बनने के लायक ही नहीं हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि संभव है कि राहुल गांधी अगली बार सांसद भी न बन पाएं।
BJP सांसद ने राहुल गांधी के विरोध-प्रदर्शनों और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके व्यवहार को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की गतिविधियां संवैधानिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हैं। पाल ने कहा कि पिछले पांच दिनों से दिल्ली में जिस तरह की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, वह विपक्ष के नेता के आचरण पर सवाल खड़े करता है।
|विवरण
|जानकारी
|कार्यक्रम
|BJP का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम
|तारीख
|14 अक्टूबर
|स्थान
|मंगलम परिसर के सामने, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश
|प्रमुख घटनाक्रम
|सपा से बागी एवं निष्कासित तीन विधायकों के BJP में शामिल होने की तैयारी
|शामिल होने वाले समर्थक
|हजारों समर्थक
|विधायक 1
|राकेश प्रताप सिंह — गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र
|विधायक 2
|अभय प्रताप सिंह — गोसाईगंज विधानसभा सीट, अयोध्या
|विधायक 3
|विनोद चतुर्वेदी — कालपी विधानसभा सीट, जालौन
जगदंबिका पाल ने समाजवादी पार्टी (SP) के विधायकों के BJP में शामिल होने का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के 3 विधायक BJP में शामिल हो गए हैं। पाल के मुताबिक, एक तरफ अखिलेश यादव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायक BJP में शामिल हो रहे हैं।
BJP सांसद ने सपा विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में BJP लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 में भी सरकार बनाएगी।
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