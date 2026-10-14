UP Politics: ‘राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं’, जगदंबिका पाल बोले- 2027 में फिर बनेगी BJP सरकार

UP Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 5 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में अफरा-तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाल ने प्रदर्शन के दौरान हो रही हिंसा और संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिशों को लेकर भी राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए।