प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद चौधरी के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने तकनीकी और कानूनी कार्रवाई की। टीम ने बैंक के साथ मिलकर ठगी की रकम संबंधित खाते में होल्ड कराई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट के आदेश से पूरी रकम सीताराम के बैंक खाते में वापस कराई गई। रकम मिलने पर सीताराम ने लालगंज पुलिस और साइबर सेल की टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक की साइबर अपराधों के प्रति विशेष रुचि और साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से उन्हें रकम वापस मिल सकी।