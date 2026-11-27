Beawar Panchayat Samiti Pradhan Chunav Result : ब्यावर जिले की सातों पंचायत समितियों में प्रधान और उपप्रधान पदों के निर्वाचन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधान पद के लिए शुक्रवार और उपप्रधान पद के लिए शनिवार को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। पांच में कांग्रेस, एक में भाजपा व एक निर्दलीय के भरोसे ब्यावर जिले की सात पंचायत समितियों में कांग्रेस पांच में बहुमत में है। एक में भाजपा के पास बहुमत है, जबकि नरबदखेडा पंचायत समिति में कांग्रेस आगे है, लेकिन दो निर्दलीय के भरोसे ही बोर्ड बनेगा।