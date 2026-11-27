Beawar Pradhan Chunav Result : प्रतीकात्मक फोटो एआइ से बनाई है।
Beawar Panchayat Samiti Pradhan Chunav Result : ब्यावर जिले की सातों पंचायत समितियों में प्रधान और उपप्रधान पदों के निर्वाचन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधान पद के लिए शुक्रवार और उपप्रधान पद के लिए शनिवार को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। पांच में कांग्रेस, एक में भाजपा व एक निर्दलीय के भरोसे ब्यावर जिले की सात पंचायत समितियों में कांग्रेस पांच में बहुमत में है। एक में भाजपा के पास बहुमत है, जबकि नरबदखेडा पंचायत समिति में कांग्रेस आगे है, लेकिन दो निर्दलीय के भरोसे ही बोर्ड बनेगा।
ब्यावर जिले की सातों पंचायत समितियों के मतदान के बाद मतगणना शुरू हो चुकी है और रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। ब्यावर जिले की सातों पंचायत समितियों के मतदान के बाद मतगणना शुरू हो चुकी है और रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। सात सीटों में 5 पर कांग्रेस का कब्जा रहा व 2 सीटों पर भाजपा ने भगवा लहराया।
|पंचायत समिति
|कुल सदस्य
|कांग्रेस
|भाजपा
|RLP
|BAP
|निर्दलीय
|बदनोर
|15
|8
|7
|0
|0
|0
|जैतारण
|21
|13
|6
|0
|0
|2
|जवाजा
|15
|2
|12
|0
|0
|1
|मसूदा
|25
|13
|11
|1
|0
|0
|नरबदखेड़ा
|15
|7
|6
|0
|0
|2
|रास
|17
|11
|5
|0
|0
|1
|रायपुर
|21
|11
|9
|0
|0
|1
|कुल
|129
|65
|56
|0
|0
|7
|क्र.
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|1
|बदनोर
|गोपाली (F)
|कांग्रेस
|2
|जैतारण
|सन्तोष (F)
|भाजपा
|3
|जवाजा
|सुशीला (F)
|भाजपा
|4
|मसूदा
|प्रवीण (M)
|कांग्रेस
|5
|नरबदखेड़ा
|लक्ष्मी देवी (F)
|कांग्रेस
|6
|रास
|मंजू देवी (F)
|कांग्रेस
|7
|रायपुर
|हीना बानू (F)
|कांग्रेस
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