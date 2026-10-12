Aaj Ka Rashifal 12 October 2026 : धनु, कुम्भ वालों को मिल सकता भाग्य का साथ, जानिए किसे हो सकती है पैसों की दिक्कत

Aaj Ka Rashifal 12 October 2026 : 12 अक्टूबर को सोमवार है। रात 10:13 बजे तक आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। यह शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जोकि माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आज धनु और कुम्भ राशि वालों को जहां भाग्य का साथ मिल सकता वहीं वृश्चिक राशि वाले आर्थिक परेशानी का सामना कर सकते हैं।