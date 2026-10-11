Slip and Fall: बाथरूम या सीढ़ियों पर फिसलकर गिरना पड़ सकता है भारी, जानें कब चोट के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है

Slip and Fall Cause: घर के अंदर या बाहर चलते समय अचानक पैर फिसलना बहुत ही आम बात है। अक्सर बाथरूम के गीले फर्श, सीढ़ियों पर ध्यान भटकने या फिसलन वाली जगह पर संतुलन बिगड़ने से लोग गिर जाते हैं। कई बार गिरने के बाद व्यक्ति तुरंत खड़ा हो जाता है और सोचता है कि सब ठीक है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे दर्द, सूजन या अंदरूनी परेशानी शुरू होने लगती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, फिसलकर गिरना (Slip and Fall) किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए गंभीर चोट का कारण बन सकता है। विशेष रूप से बुजुर्गों में इसके कारण फ्रैक्चर या सिर में चोट लगने का खतरा काफी ज्यादा होता है। आइए जानते हैं कि गिर जाने के बाद शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है।