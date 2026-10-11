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Slip and Fall: बाथरूम या सीढ़ियों पर फिसलकर गिरना पड़ सकता है भारी, जानें कब चोट के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है

बाथरूम या सीढ़ियों पर फिसलकर गिरने के बाद कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? क्लीवलैंड क्लिनिक और WHO से जानिए गंभीर चोटों के लक्षण, बचाव के उपाय और जरूरी मेडिकल सलाह।
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भारत

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Nidhi Yadav

Oct 11, 2026

A person holding their back and knee in pain after slipping on a wet bathroom floor

बाथरूम या सीढ़ियों पर फिसलकर गिरना कब पड़ सकता है भारी- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Slip and Fall Cause: घर के अंदर या बाहर चलते समय अचानक पैर फिसलना बहुत ही आम बात है। अक्सर बाथरूम के गीले फर्श, सीढ़ियों पर ध्यान भटकने या फिसलन वाली जगह पर संतुलन बिगड़ने से लोग गिर जाते हैं। कई बार गिरने के बाद व्यक्ति तुरंत खड़ा हो जाता है और सोचता है कि सब ठीक है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे दर्द, सूजन या अंदरूनी परेशानी शुरू होने लगती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, फिसलकर गिरना (Slip and Fall) किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए गंभीर चोट का कारण बन सकता है। विशेष रूप से बुजुर्गों में इसके कारण फ्रैक्चर या सिर में चोट लगने का खतरा काफी ज्यादा होता है। आइए जानते हैं कि गिर जाने के बाद शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है।

फिसलकर गिरने से शरीर में किस तरह की चोटें लग सकती हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब आप अचानक गिरते हैं, तो शरीर का पूरा वजन किसी एक हिस्से (जैसे हाथ, कोहनी, कमर या सिर) पर आ जाता है। इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं;

  • लिगामेंट और मांसपेशियों में खिंचाव (Sprains and Strains)।
  • कलाई, कूल्हे (Hip), कोहनी या पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है।
  • सिर फर्श या दीवार से टकराने पर अंदरूनी ब्लीडिंग या दिमागी चोट आ सकती है।
  • सीढ़ियों से गिरने पर रीढ़ की हड्डी पर झटका लगता है।

सिर टकराने पर दिखने वाले लक्षण

अगर फिसलकर गिरते समय आपका सिर जमीन, सीढ़ी या किसी कठोर वस्तु से टकरा गया है, तो इसे बिल्कुल भी हल्का न समझें। कभी-कभी तुरंत कोई बाहरी घाव या खून नहीं दिखता, लेकिन अंदरूनी चोट हो सकती है। यदि गिरने के बाद इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए, तो डॉक्टर के पास जाएं;

  • कुछ सेकंड या मिनट के लिए भी बेहोश हो जाना (Loss of Consciousness)।
  • बार-बार उल्टी आना या चक्कर आना
  • सिर में तेज और लगातार बढ़ता हुआ दर्द।
  • धुंधला दिखाई देना, बोलने में लड़खड़ाना या भ्रम (Confusion) होना।
  • कानों में बजने जैसी आवाज आना या बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होना।

हड्डियों और जोड़ों में चोट (फ्रैक्चर) के संकेत

गिरने के तुरंत बाद जब शरीर में एड्रेनालाईन (Stress Hormone) का लेवल ज्यादा होता है, तो दर्द का अहसास कम हो सकता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब दर्द उभरता है, तो इन लक्षणों पर गौर करें;

  • चोट वाली जगह पर बहुत तेज दर्द होना जो छूने या हिलाने पर बर्दाश्त न हो।
  • जोड़ या हड्डी का आकार बिगड़ा हुआ दिखाई देना (Deformity)।
  • पैर या हाथ पर शरीर का वजन न टिका पाना या चलने में असमर्थ होना।
  • प्रभावित हिस्से पर बहुत तेजी से सूजन और नीलापन (Bruising) आना।

अंदरूनी चोट या इंटरनल ब्लीडिंग के लक्षण

कई बार शरीर पर बाहर से कोई बड़ा जख्म नहीं दिखता, लेकिन अंदर के अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर गिरने के बाद निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें, तो बिना देर किए डॉक्टर को दिखाएं;

  • पेट या छाती में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू होना।
  • सांस लेने में कठिनाई या छाती में जकड़न होना।
  • त्वचा का अचानक पीला पड़ना, ठंडा होना या बहुत ज्यादा पसीना आना।
  • दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना या सुन्नपन (Numbness) महसूस होना।

घर पर प्राथमिक देखभाल और बचाव के तरीके

अगर चोट मामूली है और कोई गंभीर लक्षण नहीं हैं, तो आप शुरुआती 24 से 48 घंटों में घर पर R.I.C.E फॉर्मूला अपना सकते हैं;

Rest (आराम)- प्रभावित हिस्से से तुरंत काम लेना बंद करें।

Ice (बर्फ की सिंकाई)- दिन में 3-4 बार 15-20 मिनट के लिए कपड़े में लपेटकर बर्फ से सेंकें।

Compression (हल्का दबाव)- सूजन रोकने के लिए कॉटन या क्रेप बैंडेज बांधें।

Elevation (ऊंचाई पर रखें)- प्रभावित हाथ या पैर को तकिये की मदद से दिल के स्तर से थोड़ा ऊपर उठाकर रखें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

11 Oct 2026 10:34 pm

Hindi News / Health / Slip and Fall: बाथरूम या सीढ़ियों पर फिसलकर गिरना पड़ सकता है भारी, जानें कब चोट के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है

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