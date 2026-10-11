Inflammation: शरीर में सूजन क्यों होती है? Cleveland Clinic से जानें कब यह नुकसानदायक है

सूजन के कारणों और लक्षणों को समय पर पहचान कर सही लाइफस्टाइल अपनाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Inflammation Cause: हमारे शरीर में कई बार अचानक हाथ-पैर में सूजन आ जाती है या कोई हिस्सा लाल हो जाता है। हम इसे सूजन या इंफ्लेमेशन कहते हैं। सुनने में यह शब्द भले ही आम लगे, लेकिन सेहत के लिहाज से इसे समझना बहुत जरूरी है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, सूजन असल में हमारे शरीर की अपनी सुरक्षा प्रणाली (Immune System) का एक नेचुरल तरीका है, जो हमें चोट या बीमारियों से बचाने का काम करती है। लेकिन यह सूजन कब हमारे लिए फायदेमंद है और कब खतरनाक साबित हो सकती है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
जब भी हमारे शरीर पर कोई बाहरी हमलावर जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या कोई हानिकारक केमिकल हमला करता है, या जब हमें चोट लगती है, तो हमारा शरीर तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) तुरंत सफेद रक्त कोशिकाओं (White Blood Cells) और केमिकल्स को उस जगह पर भेजती है। यह संक्रमण या चोट को रोकने और शरीर को ठीक करने का काम करती है। उदाहरण के लिए, जब हाथ कट जाता है या गले में खराश होती है, तो वहां थोड़ी सूजन या लालिमा आ जाती है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर अंदर ही अंदर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
मेडिकल भाषा में सूजन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है;
वेबएमडी के मुताबिक, एक्यूट सूजन तो चोट लगने पर होती है, लेकिन क्रॉनिक सूजन के पीछे हमारी रोजमर्रा की जीवनशैली और खान-पान की आदतें मुख्य जिम्मेदार होती हैं। इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं;
सूजन शरीर के बाहर हो या अंदर, इसके लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं;
जब सूजन लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह शरीर के अंदरूनी अंगों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाने लगती है। क्लीवलैंड क्लिनिक और वेबएमडी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्रॉनिक सूजन दुनिया भर की कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों की मुख्य वजह बनती है;
अगर आप अपने शरीर में क्रॉनिक सूजन के जोखिम को कम करना चाहते हैं, तो अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है;
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