Inflammation: शरीर में सूजन क्यों होती है? Cleveland Clinic से जानें कब यह नुकसानदायक है

जब भी हमारे शरीर पर कोई बाहरी हमलावर जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या कोई हानिकारक केमिकल हमला करता है, या जब हमें चोट लगती है, तो हमारा शरीर तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) तुरंत सफेद रक्त कोशिकाओं (White Blood Cells) और केमिकल्स को उस जगह पर भेजती है। यह संक्रमण या चोट को रोकने और शरीर को ठीक करने का काम करती है। उदाहरण के लिए, जब हाथ कट जाता है या गले में खराश होती है, तो वहां थोड़ी सूजन या लालिमा आ जाती है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर अंदर ही अंदर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।