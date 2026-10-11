Weakness During Fast: आपको भी व्रत में कमजोरी मह्सूस होती है तो इन इन Nutrients की कमी हो सकती, फिजिशियन और पबमेड से जानिए

Weakness During Fast: भारत में व्रत या उपवास रखना हमारी परंपरा का एक बहुत ही खास हिस्सा है। चाहे नवरात्रि हो या कोई और त्योहार, लोग पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रखते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि व्रत के दूसरे या तीसरे दिन से ही लोगों को सिरदर्द, चक्कर आना, सुस्ती और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां होने लगती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा खाना न खाने की वजह से हो रहा है, जबकि इसके पीछे असल वजह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों और इलेक्ट्रोलाइट्स की अचानक कमी होना है। हेल्थलाइन और पबमेड, NCBI के अनुसार, उपवास के दौरान शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होना ही थकान और सुस्ती का सबसे मुख्य कारण बनती है। आइए समझते हैं कि व्रत में कमजोरी क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।