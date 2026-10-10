Discoid Eczema: शरीर पर सिक्के के आकार के लाल धब्बे और तेज खुजली, NHS ने बताई डिस्कॉयड एक्जिमा की पहचान

Discoid Eczema Cause: क्या आपकी त्वचा पर कभी अचानक गोल-गोल या सिक्के के आकार के लाल चत्ते उभर आए हैं? इनमें इतनी तेज खुजली होती है कि मन करता है बस सहलाते ही रहें। अक्सर लोग इसे दाद (रिंगवर्म) या कोई आम एलर्जी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर गलत दवाएं इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन सिक्के जैसे दिखने वाले ये लाल धब्बे डिस्कॉयड एक्जिमा (Discoid Eczema) हो सकते हैं। इसे मेडिकल भाषा में 'न्यूमुलर डर्मेटाइटिस' (Nummular Dermatitis) भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, यह क्यों होती है और इससे राहत पाने के क्या उपाय हैं।