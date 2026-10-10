Discoid Eczema: शरीर पर सिक्के के आकार के लाल धब्बे और तेज खुजली, NHS ने बताई डिस्कॉयड एक्जिमा की पहचान

डिस्कॉयड एक्जिमा की पहचान कैसे होती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Discoid Eczema Cause: क्या आपकी त्वचा पर कभी अचानक गोल-गोल या सिक्के के आकार के लाल चत्ते उभर आए हैं? इनमें इतनी तेज खुजली होती है कि मन करता है बस सहलाते ही रहें। अक्सर लोग इसे दाद (रिंगवर्म) या कोई आम एलर्जी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर गलत दवाएं इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन सिक्के जैसे दिखने वाले ये लाल धब्बे डिस्कॉयड एक्जिमा (Discoid Eczema) हो सकते हैं। इसे मेडिकल भाषा में 'न्यूमुलर डर्मेटाइटिस' (Nummular Dermatitis) भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, यह क्यों होती है और इससे राहत पाने के क्या उपाय हैं।
ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, डिस्कॉयड एक्जिमा त्वचा से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर पर सिक्के या गोल डिस्क की तरह उभरे हुए लाल-गुलाबी रंग के चकत्ते बन जाते हैं। 'डिस्कॉयड' शब्द का मतलब ही होता है डिस्क या सिक्के के आकार का। यह कोई छूने से फैलने वाली (संक्रामक) बीमारी नहीं है, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। यह समस्या हफ्तों या महीनों तक रह सकती है और अगर इसका सही समय पर इलाज न कराया जाए, तो यह बार-बार उसी जगह पर लौटकर आ सकती है।
डर्मनेट के अनुसार, डिस्कॉयड एक्जिमा के लक्षण काफी साफ दिखाई देते हैं, जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं;
डिस्कॉयड एक्जिमा का कोई एक स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण त्वचा का अत्यधिक सूखापन (Dry Skin) माना जाता है। जब त्वचा बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है, तो उसकी प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ चीजें इसे भड़का सकती हैं;
जब चकत्तों में तेज खुजली होती है, तो बार-बार खुजलाने से त्वचा छिल जाती है। इससे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन (संक्रमण) का खतरा बन जाता है। यदि आपके चकत्तों से पीला चिपचिपा पानी रिसने लगे, उस पर पीली पपड़ी जम जाए, त्वचा में बहुत दर्द या गर्म अहसास हो, या आपको बुखार जैसी थकावट महसूस होने लगे, तो समझ जाएं कि इन्फेक्शन हो गया है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
डिस्कॉयड एक्जिमा को सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह से पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है;
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