पीरियड मिस होने के अलावा शरीर में दिखता है प्रेग्नेंसी का ये संकेत, Cleveland Clinic ने बताया क्या है Chadwick Sign

वैरीवेल हेल्थ के अनुसार, गर्भाधान के तुरंत बाद महिला का शरीर होने वाले बच्चे के विकास के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। इस दौरान पेल्विक एरिया (पेडू के हिस्से), गर्भाशय और वजाइना की तरफ ब्लड फ्लो (रक्त का बहाव) और खून की मात्रा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब इन नाजुक हिस्सों की रक्त वाहिकाओं में खून की मात्रा बढ़ती है, तो त्वचा के नीचे से नसें नीले या बैंगनी रंग की दिखाई देने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कई बार हाथ की नसों में खून ज्यादा होने पर वे बाहर से नीली दिखती हैं। डिलीवरी होने के बाद या प्रेग्नेंसी खत्म होते ही यह रंग अपने आप सामान्य हो जाता है।