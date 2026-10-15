भरतपुर के भड़ाना हत्याकांड पर गृह राज्यमंत्री बेढम का पहला बयान आया सामने, बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

जानाकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 से 7:30 बजे के बीच भड़ाना अपने प्लांट पर पहुंचे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 70 से 80 लोगों की भीड़ ने प्लांट परिसर में हमला किया। भड़ाना पर लाठी-डंडों, पत्थरों और लोहे की सरियों से वार किए गए। उनके निजी सुरक्षा गार्ड गगन शर्मा ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें पहले वैर अस्पताल और फिर जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।