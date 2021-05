Best Mother's Day gifts in 2021 : इस मदर्स-डे मां को तोहफे में दें ये खास चीजें, दुख की ये घड़ी भी बन जाएगी खास

भोपाल/ हर साल की तरह इस साल भी मई माह के दूसरे रविवार ( second Sunday of May ) को मदर्स-डे ( Mother's Day ) मनाया जाएगा। इस दिन को खास मां के लिये समर्पित किया गया है। इस दिन मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके अथाह प्यार और स्नेह के साथ साथ धन्यवाद कहने का दिन भी कहा जाता है। हर साल इस दिन को पूरी दुनियां में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन, इस बार 9 मई 2021 ( 9 May 2021 ) ये खास दिन मध्य प्रदेश मं लगे लॉकडाउन के बीच आएगा। ऐसे में अपनी मां को कहीं घर से बाहर ले जाना या उन्हें कोई ऐसा तोहफा देना, जिसकी आवश्यक्ता आम दिनों में होती है, इसका कोई खास महत्व नहीं है। ऐसे में अगर आप अपनी मां को इन दिनों की जरूरत और लॉकडाउन के बावजूद आसानी से मिल पानी वाली खास चीजों के बारे में बताएंगे। ये खास चीजें कोरोना काल के लिये महत्वपूर्ण भी हैं और अगर समय के अनुरूप कोई तोहफा दिया जाए, तो उकसा महत्व और भी बढ़ जाता है।

कोरोना काल में मां के लिये खास होंगी ये चीजें

-हेल्दी डाइट चार्ट

कोरोना वायरस अब तक मध्य प्रदेश में हजारों लोग अपनी जान गवा चुके हैं। देशभर के हालात इससे कई गुना ज्यादा खराब है। ऐसे में इस मदर्स डे आप अपनी मां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए हेल्दी डाइट प्लान तैयार कर सकते हैं, ऐसा डाइट चार्ट जिसमें फ़ाईबर, प्रोटीन और अन्य ज़रूरी पोषक तत्व हों। साथ ही, इसका भी ध्यान रखें कि, डाइट चार्ट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स को भी शामिल करें। इसके लिये आप किसी अच्छे डाइटीशियन से भी सलाह ले सकते हैं।



-रेगुलर हेल्थ चेकअप

मां की सेहत को ध्यान में रखते हुए इस मदर्स-डे आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होने से मां को किसी आर्थिक मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि, इन दिनों देखा जा रहा है कि, कोरोना संक्रमित होने के बाद व्यक्ति पर अधिक टेंशन लेना ज्यादा घातक साबित हो रहा है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें आर्थिक रूप से शक्ति प्रदान करेगा।

-ऑक्सीमीटर

कोरोना काल में ऑक्सीमीटर काफी अहम किरदार निभा रहा है। इसकी मदद से आप उनकी पल्स रेट और ऑकसीजन को दिनचर्या के अनुरीप माप सकते हैं। हालांकि, बाजार में इसका शॉर्टेज है, लेकिन आप इसे आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।

