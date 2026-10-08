मुंबई में CM मोहन यादव का बड़ा दांव: RPG और वेलस्पन समूह MP के इन शहरों में करेंगे करोड़ों का निवेश!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ जैन से प्रदेश में औद्योगिक गैस एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने मध्यप्रदेश के गुना में भारत का पहला अति-उच्च शुद्धता वाला सेमीकंडक्टर-ग्रेड सिलेन गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹1,260 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना का उत्पादन अप्रैल 2029 से प्रस्तावित है। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के माध्यम से लगभग ₹350 करोड़ के आयात प्रतिस्थापन और 320 से अधिक स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वार्षिक टर्नओवर ₹3,034 करोड़ है। कंपनी औद्योगिक, चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक गैसों के उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में देश की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। यह अमेरिका की एयर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स के साथ 50:50 संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करती है। कंपनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी महत्वपूर्ण गैसों की आपूर्ति करती है। देश में इसके 57 संयंत्र हैं और यह क्रायोजेनिक टैंकरों के बेड़े के माध्यम से 2,600 से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है।