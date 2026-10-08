‘मध्यप्रदेश में निवेश का सबसे बेहतरीन माहौल’, मुंबई में उद्योगपतियों से बोले सीएम मोहन यादव

एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार आने वाले समय में भी निवेश और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तलाशेगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है और प्रदेश को उद्योग, निवेश तथा रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।