Earthquake-यहां आ सकता है बड़ा भूकंप, 28 जिलों पर पड़ेगा असर

भोपाल। मध्यप्रदेश में पहले भी कई बार बड़े भूकंप आ चुके हैं। यदि मध्यप्रदेश में भूकंप आया तो इसके 28 जिलों में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में शुक्रवार को शाम को रिक्टर स्केल 6.3 का भूकंप महसूस किया गया। यह करीब डेढ़ मिनट तक महसूस किया गया।

India Meteorological Department (IMD): Earthquake of magnitude 6.3 struck the Hindu Kush region in Afghanistan https://t.co/rlwUelwNxR