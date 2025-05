Happy Mother’s Day 2025 Wishes in Hindi: इस बार मॉडर्न स्टाइल में मां को करें खुश

Mother’s Day 2025 Modern Shayari in Hindi: 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश समेत पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाएगा, इस दिन पर मॉम को अनोखे अंदाज में विश करने के लिए अगर आप भी ढूंढ़ रहे हैं अनूठा और खास अंदाज, तो जरूर पढ़ें ये मां के प्यार, त्याग और ममता को जाहिर करतीं ये मॉडर्न शायरियां, इन्हें सुनकर मां को भी आ जाएगा मजा…

भोपाल•May 10, 2025 / 03:19 pm• Sanjana Kumar

Happy Motherss Day Wishes With Modern Shayri 2025

Happy Mother’s Day 2025 Wishes in hindi: इस बार मदर्स डे पर कुछ खास अंदाज (Mother’s Day Special) में मम्मी को विश करना चाहते हैं, तो patrika.com पर पढ़ें ऐसी ही अनोखी शायरियां जो आपको जरूर पसंद आएंगी…मां की ममता, प्रेम, त्याग को मॉडर्न लाइफ से जोड़ती हैं। बेहद सरल और दिल को छू लेने वाली (Mother’s Day Best Wishes) ये शायरियां (Mother’s Day 2025 Shayri in Hindi) सुनकर मां खुश जरूर हो जाएंगी… तो आइए इस मदर्स डे 2025 पर मॉडर्न अंदाज में मां को Wish करें Happy Mother’s Day…

Happy Mother’s Day 2025 1– स्क्रीन की चमक में खोई, मैं भूल गई थी राह,

मां, तेरी वो डांट ही, जो दिखाए सच्ची राह।

व्हाट्सएप हो या इंस्टा, सब फीके तेरे बिन,

तेरी गोद है वाई-फाई, जो जोड़े दिल से दिल तक। 2– मां, तू वो सॉन्ग है, जो हर मूड में फिट

दुख में लोरी, खुशी में ताल, तू हर दिल में हिट

लाइफ की दौड़ में, तेरा प्यार वो वाइब,

जो जिंदगी बनाए सबसे कूल और लाइव। 3.– ट्रेंड्स बदलते रहते, मां तू सबसे क्लासिक,

हर फिल्टर से परे, तेरा प्यार है बेसिक ।

स्मार्टफोन की दुनिया में, तू मेरा रियल कनेक्शन,

तेरे बिना हर स्टोरी, बस अधूरी सी प्रोजेक्शन। 4.– मां, तू नोटिफिकेशन अलर्ट, जो हमेशा ऑन रहे,

हर फॉल में तेरा प्यार, जो मुझे थाम ले।

पबजी हो या रील्स, सब छोड़ दूं एक पल में,

तेरी मुस्कान वो गेम, जो जीतू हर चैलेंज में। 5.– सपनों की फ्लाइट में, तू मेरा विंग है,

हर क्रैश में मां, तू ही मेरा स्प्रिंग है

यूथ की रेस में, जब थक जाए ये मन,

तेरी दुआ वो चार्जर, जो भर दे एनर्जी से भर दे तन। 6.– मां, तेरा प्यार वो ऐप, जो कभी क्रैश न होता,

हर अपडेट में तू, बस और सॉलिड होता।

टिकटॉक की दुनिया, या इंस्टा की रील,

तेरी बातें ही सिखाएं, जिंदगी का असली फील। मां, तेरा प्यार वो ऐप, जो कभी क्रैश न होता,हर अपडेट में तू, बस और सॉलिड होता।टिकटॉक की दुनिया, या इंस्टा की रील,तेरी बातें ही सिखाएं, जिंदगी का असली फील। 8.– सोशल मीडिया की भीड़ में, तू मेरा ट्रू फ्रेंड,

हर स्टोरी में मां, तेरा प्यार नेवर एंड।

तेरी हर बात ऐसा ट्रेंड जो ट्रेंड से ऊपर,

तू मेरी लाइफ का, सबसे बड़ा सुपर पावर लेसन। 9.– मां, तेरी रोटी वो स्टोरी, जो फुल लाइक्स पाए,

हर बाइट में प्यार तेरा, जो दिल को सुकून दे जाए।

पिज्जा-बर्गर भूल गया, जब खाने का खाल सजाए

तेरे खाने का स्वाद, वो वाइब जो जिंदगी बनाए। 10.– किचन तेरा स्टूडियो, मां तू शेफ से बढ़कर,

हर मसाले में ऐसा प्यार, जो दिल को चमकाए

इंस्टा की रेसिपी फेल, तेरे जादू के आगे,

तेरी दाल-चावल वो ट्रेंड, जो हमेशा दिल को भाए। 11.– तेरी डांट वो नोटिफिकेशन, जो स्क्रीन पे चमके,

गलती भूल जाए दिल, जब तेरा प्यार दमके।

पबजी की साउंड फीकी, तेरी आवाज के आगे,

तेरी हर डांट वो गाइड, जो ले जाए जीत-हार से आगे। 12.– स्क्रॉल करता था रातों को, तूने फोन छीना,

मां, तेरी डांट ने ही तो सिखाया सपनों को जीना

वो गुस्सा तेरा फिल्टर, जो बनाए मुझे रियल,

तेरी हर बात वो लेसन, जो दे जिंदगी का फील। 13.– मां, तू वो कोच, जो हर फॉल से निकाले,

सपनों की पिच पे, तू ही स्टार्टअप मुझे सिखाए

रील्स की भीड़ में, तेरा विश्वास मेरी जिंदगी की लाइट,

जो बनाए विनर मुझे, हर डार्केस्ट नाइट। 14.– जब लाइक्स कम पड़े और सपने टूटें सारे,

मां तूने कहा, बच्चों, तुम हो सबसे प्यारे

तेरी बातें वो चार्जर, जो भर दे एनर्जी,

तू मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग स्टोरी। ये भी पढ़ें: मदर्स डे 2025 के लिए बाजार अपडेट, मॉम को खुश कर देंगे ये खूबसूरत गिफ्ट जब लाइक्स कम पड़े और सपने टूटें सारे,मां तूने कहा, बच्चों, तुम हो सबसे प्यारेतेरी बातें वो चार्जर, जो भर दे एनर्जी,तू मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग स्टोरी। ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर से जागी देशभक्ति, गर्व से भरा हर दिल





Hindi News / Bhopal / Happy Mother’s Day 2025 Wishes in Hindi: इस बार मॉडर्न स्टाइल में मां को करें खुश