Jaipur SMS Fire

भोपाल

एमपी में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक दिन में पकड़े 6 रिश्वतखोर

mp news: बुधवार 8 अक्टूबर को लोकायुक्त टीमों ने खरगौन, ग्वालियर, पन्ना, सीधी और मंदसौर जिलों में रिश्वतखोरों को रंगेहाथों ट्रैप किया..।

4 min read

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2025

bribe

lokayukta action 6 bribe takers caught in one day

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को लोकायुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 5 अलग अलग जिलों से 6 रिश्वतखोरों को पकड़ा है। जिन 5 शहरों में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है उनमें खरगौन में सरपंच पति व उसका साथी 1 लाख रूपये, ग्वालियर में नगर निगम का बाबू 25000 रूपये, सीधी में महिला क्लर्क 8 हजार रूपये, मंदसौर में महिला अधिकारी 15 हजार रूपए और पन्ना में स्वास्थ विभाग का बाबू 2500 रूपये की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

खरगौन में सरपंच पति व साथी 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाए

खरगौन जिले के छोटी कसरावद पंचायत की सरपंच के पति सुरजीत सिंह और उसके साथी धर्मेन्द्र को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर सरपंच पति सुरजीत सिंह जो कि पंचायत में वाटरमैन के पद पर कार्यरत है अपने साथी धर्मेन्द्र के साथ मिलकर अंतिम जैन नाम के आवेदक से उसके खेत पर जाने वाले रास्ते को बंद होने से रोकने के एवज में 25 लाख रूपये रिश्वत मांग रहे थे। जिसकी शिकायत फरियादी अंतिम जैन ने लोकायुक्त इंदौर कार्यालय में की थी और पहली किश्त में 1 लाख रूपये लेते हुए रिश्वतखोर सरपंच पति व उसके साथी को लोकायुक्त ने रंगेहाथों धरदबोचा।

ग्वालियर में नगर निगम का बाबू 25 हजार रूपये लेते पकड़ाया

ग्वालियर में गोपाल मंदिर के पास स्थित नगर निगम के दफ्तर में बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाबू राजेश सक्सेना को 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू राजेश सक्सेना ने वर्षा घंघेट नाम की महिला से पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति लगवाने के एवज में 1 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी जिसमें से 30 हजार रूपये की पहली किश्त वो महिला से पहले ही ले चुका था और अब नौकरी लगने के बाद रिश्वत के बाकी बचे 70 हजार रूपये देने के लिए दबाव बना रहा था। जिसकी शिकायत सफाईकर्मी महिला वर्षा घंघेट के पति आशू घंघेट ने लोकायुक्त कार्यालय में की थी।

मंदसौर में महिला अधिकारी 15 हजार रूपये लेते पकड़ाई

मंदसौर में सहकारिता उपायुक्त कार्यालय की महिला अधिकारी हिमांगनी शर्मा को 15 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। महिला अधिकारी हिमांगनी शर्मा ने मंदसौर के काला खेत के सोसाइटी प्रबंधक प्रभुलाल वर्मा से बिल पास करने के एवज में 40 हजार रूपए की रिश्वत मांगी थी जिसमें से 5 हजार रूपये वो पहले ही ले चुकी थी और बुधवार को दूसरी किश्त के 15 हजार रूपये ले रही थी। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा।

सीधी में भाजपा नेता से 8000 रूपये रिश्वत लेते पकड़ाई महिला क्लर्क

सीधी जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की महिला लिपिक नेहा सिंह को लोकायुक्त रीवा की टीम ने 8 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर महिला क्लर्क नेहा सिंह ने ठेकेदार व भाजपा नेता शिकायतकर्ता राजकुमार साकेत निवासी बड़खरा गांव से पुल निर्माण के भुगतान के एवज में 15 हजार रूपए रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में की थी और लोकायुक्त ने जाल बिछाकर रिश्वतखोर महिला क्लर्क नेहा सिंह को 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते पकड़ लिया।

पन्ना में CMHO का बाबू 2500 रूपये रिश्वत लेते पकड़ाया

पन्ना में सागर लोकायुक्त टीम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू विमल खरे को 2500 रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू विमल खरे ने अपने ही साथी कर्मचारी दिलीप डामोर की छुट्टियां स्वीकृत करने के लिए रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत दिलीप डामोर ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में की थी जिस पर एक्शन लेते हुए लोकायुक्त ने रिश्वतखोर बाबू को साथी से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक दिन में पकड़े 6 रिश्वतखोर

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

