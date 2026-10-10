Twisha Sharma Case : कोई नहीं सुन रहा ट्विशा शर्मा का केस, 5 दिनों में 5 अदालतों में पहुंच गई याचिका

Twisha Sharma Case : भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मामले में आरोपी सास की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वे अभी जेल में ही हैं और वहां से निकलने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। हाल ये है कि ट्विशा शर्मा मामले में 5 दिनों में उनकी याचिका 5 अदालतों में पहुंच चुकी हैं। आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका मामले से कई न्यायाधीश अलग हो चुके हैं। ट्विशा शर्मा के पिता नव निधि शर्मा ने एक बार फिर आरोपियों को रसूखदार बताते हुए निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। उन्होंने मामले को लेकर आशंका जताई। नव निधि शर्मा ने ट्विशा शर्मा केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।