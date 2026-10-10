10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Twisha Sharma Case : कोई नहीं सुन रहा ट्विशा शर्मा का केस, 5 दिनों में 5 अदालतों में पहुंच गई याचिका

Twisha Sharma Case : ट्विशा शर्मा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, मुकदमे की सुनवाई भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 10, 2026

ट्विशा शर्मा केस

ट्विशा शर्मा केस image- AI Grok

Twisha Sharma Case : भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मामले में आरोपी सास की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वे अभी जेल में ही हैं और वहां से निकलने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। हाल ये है कि ट्विशा शर्मा मामले में 5 दिनों में उनकी याचिका 5 अदालतों में पहुंच चुकी हैं। आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका मामले से कई न्यायाधीश अलग हो चुके हैं। ट्विशा शर्मा के पिता नव निधि शर्मा ने एक बार फिर आरोपियों को रसूखदार बताते हुए निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। उन्होंने मामले को लेकर आशंका जताई। नव निधि शर्मा ने ट्विशा शर्मा केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।

ट्विशा शर्मा केस को लेकर पिता नव निधि शर्मा की आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं। उनका कहना है कि मामले की आरोपी गिरि बाला सिंह भोपाल जिला कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं। ऐसे में जांच को प्रभावित किया जा सकता है।

पिता का बड़ा आरोप

नव निधि शर्मा ने अब ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने मुकदमे की सुनवाई भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। नवनिधि शर्मा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पिता ने निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई है। पीडि़त परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील अंकुर पांडेय ने बताया कि ट्विशा की 12 मई को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सास गिरि बाला सिंह और पति अधिवकता समर्थ सिंह आरोपी हैं।

लोकल लेवल पर जांच को प्रभावित करने की पूरी आशंका

सुप्रीम कोर्ट में ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले की आरोपी गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं। वे भोपाल जिला कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं। वहीं गिरि बाला सिंह जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष भी थीं। इसलिए लोकल लेवल पर जांच को प्रभावित करने की पूरी आशंका है।

5 दिन में 5 अदालतों में गई जमानत याचिका

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने आगे कहा कि जमानत याचिका 5 दिनों में 5 अदालतों तक पहुंची। इनमें से 3 न्यायाधीशों ने मामले से अलग होने या फाइल लौटाने का फैसला किया था।

पुलिस पकड़ से दूर हुआ राकेश अग्रवाल का शातिर केयरटेकर, 500 सीसीटीवी को भी छकाया, ट्रेस करना मुश्किल

ये भी पढ़ें
Retired IAS Rakesh Agrawal murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 09:10 am

Published on:

10 Oct 2026 08:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Twisha Sharma Case : कोई नहीं सुन रहा ट्विशा शर्मा का केस, 5 दिनों में 5 अदालतों में पहुंच गई याचिका

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसिक रोगों की चपेट में आया मध्यप्रदेश, 14 प्रतिशत आबादी डिप्रेशन और फोबिया की हुई शिकार

डिप्रेशन और फोबिया के शिकार हो रहे लोग
भोपाल

अपनी 117 साल पुरानी धरोहर प्रॉपर्टी को बेचेगी MP सरकार, खजाना भरने के लिए तैयार किया प्लान

MP Government Edward Villa Sale Mumbai revenue generation
भोपाल

एमपी में हल्दी में लेड की मिलावट, मिर्च में मिला रहे ईंट का चूरा, इलायची व सौंफ भी बनी जहरीली

एमपी में हल्दी इलायची व सौंफ बनी जहरीली
भोपाल

भोपाल में रोड पर झूले के जैसा सफर, 12 किमी में 4 ब्रिजों पर उतरती चढ़ती रहेंगी गाड़ियां

swing like journey on 12 km road in bhopal
भोपाल

भोपाल में बनाया 25 मीटर ऊंचा पहाड़, डेढ़ एकड़ के पंडाल में विराजेंगी माता दुर्गा

durgaji
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.