भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड का राज खोलेगा ‘बिच्छू का टैटू’, मोबाइल से दूरी बनाकर भाग रहा आरोपी वरुण कुमार

Retired IAS Murder case update:भोपाल में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में फरार आरोपी वरुण कुमार तक पहुंचने के लिए पुलिस अब उसके गले पर बने बिच्छू के टैटू को अहम सुराग मान रही है। आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। ऐसे में पुलिस उसके हुलिए, टैटू और फोटो के जरिए उसकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है। टीम ने आरोपी की फोटो, शारीरिक हुलिए और पहचान से जुड़ी जानकारी को पांच राज्यों में लुकआउट नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में टीमें उसकी तलाश कर रही है। संदिग्ध ठिकानों और संभावित भागने के रास्तों पर आरोपी के फोटो वाले पर्चे भी बांटे जा रहे हैं, ताकि आम लोग उसे पहचान कर पुलिस को सूचना दे सकें।