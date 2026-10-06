6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड का राज खोलेगा ‘बिच्छू का टैटू’, मोबाइल से दूरी बनाकर भाग रहा आरोपी वरुण कुमार

Retired IAS Murder case update: रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में फरार वरुण कुमार की तलाश तेज है। मोबाइल से दूरी के बाद अब गले का बिच्छू टैटू पुलिस के लिए अहम पहचान बना है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Oct 06, 2026

Retired IAS Murder case update

Retired IAS Murder Case: भोपाल पुलिस आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार की पांच राज्यों में कर रही तलाश (फोटो सोर्स- Rakesh Agrawal Facebook)

Retired IAS Murder case update:भोपाल में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में फरार आरोपी वरुण कुमार तक पहुंचने के लिए पुलिस अब उसके गले पर बने बिच्छू के टैटू को अहम सुराग मान रही है। आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। ऐसे में पुलिस उसके हुलिए, टैटू और फोटो के जरिए उसकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है। टीम ने आरोपी की फोटो, शारीरिक हुलिए और पहचान से जुड़ी जानकारी को पांच राज्यों में लुकआउट नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में टीमें उसकी तलाश कर रही है। संदिग्ध ठिकानों और संभावित भागने के रास्तों पर आरोपी के फोटो वाले पर्चे भी बांटे जा रहे हैं, ताकि आम लोग उसे पहचान कर पुलिस को सूचना दे सकें।

दिल्ली में चेहरा कैमरे में आया, लेकिन लोकेशन नहीं मिली

वरुण कुमार की लोकेशन दिल्ली में फेस डिटेक्शन तकनीक के जरिए उसका चेहरा कैमरे में सामने आया था, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी सटीक लोकेशन पता नहीं कर पाई है। इसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी की तलाश में 15 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों पर नजर रख रही है। हालांकि जांच में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि भोपाल से भागने के बाद वरुण ने इनमें से किसी से संपर्क किया हो।

मोबाइल बंद कर भागने की आशंका

आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऐसा करने से उसका मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन पुलिस की निगरानी में नहीं आ पाएगी। इसी वजह से पुलिस अब तकनीकी निगरानी के साथ-साथ फिजिकल पहचान, संभावित ठिकानों, रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ पर ज्यादा निर्भर है।

रिटायर्ड आइएएस को दी श्रद्धांजलि

दिवंगत राकेश अग्रवाल को सोमवार को चार इमली स्थित ऑफिसर्स मेस में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी, अग्रवाल के परिजन, परिचित और शुभ चिंतक शामिल हुए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पुणे में रह चुका है वरुण

वरुण कुमार पहले पुणे में रह चुका है। रिकॉर्ड खंगालने पर अभी तक उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया है। जांच में संकेत मिले हैं कि वह पहले छोटी-मोटी चोरियों में शामिल रहा हो सकता है।

पुलिस पकड़ से दूर हुआ राकेश अग्रवाल का शातिर केयरटेकर, 500 सीसीटीवी को भी छकाया, ट्रेस करना मुश्किल

ये भी पढ़ें
Retired IAS Rakesh Agrawal murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 08:24 am

Published on:

06 Oct 2026 08:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड का राज खोलेगा ‘बिच्छू का टैटू’, मोबाइल से दूरी बनाकर भाग रहा आरोपी वरुण कुमार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में धार्मिक ढांचों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा, जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर तक ने साधी चुप्पी

government land encroachment through religious structures
भोपाल

अगर आपका बच्चा ‘चल-बोल’ नहीं पा रहा, तो हो सकता ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का शिकार, जानें क्या है ये बीमारी

न्यूरोलॉजिकल बीमारी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

अब मिनटों में पकड़ जाएगी ‘बिजली चोरी’, भोपाल में 5 हजार से ज्यादा ट्रांसफॉर्मरों में लगेंगे ऑटो कट इक्विपमेंट

बिजली की ओवरलोडिंग, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

MP में 40 हजार करोड़ की लागत से बनेंगे 4 कॉरिडोर, सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी

mp road projects 40000 crore budget for four corridors
भोपाल

एमपी में नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार, अब निजी निवेश से बसेंगी टाउनशिप, तैयार होगा लैंड बैंक

Residential Township प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.