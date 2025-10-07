SMS Jaipur जैसे हादसे का इंतजार! भोपाल के अस्पतालों में पहुंची पत्रिका टीम का चौंकाने वाला खुलासा

SMS Jaipur Fire Incident: जयपुर के सवाईमान सिंह अस्पताल के आइसीयू में आग लगने से छह की मौत हो गयी। संदेह है आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी। जयपुर के दर्दनाक हादसे के बाद राजधानी भोपाल के अस्पतालों में फायर सेफ्टी का जायजा लिया गया। शहर में करीब 350 निजी अस्पताल और 11 बड़े सरकारी अस्पताल (Bhopal Hospitals) हैं। इन अस्पतालों फायर सेफ्टी ऑडिट का जिम्मा नगर निगम के फायर अमले के पास है। पता चला 2021 के बाद से शहर के सभी अस्पतालों की फायर ऑडिट ही नहीं हुई है। जबकि 2019 में अंतिम बार अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर हैंडलिंग की जांच हुई थी। पत्रिका टीम ने तीन सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया। यहां आग से सुरक्षा के इंतजाम बीमार नजर आए। फायर अलार्म, अग्निशमन यंत्र, फायर हौज रील लंबे समय से अपडेट नहीं हुए। कई खुली वायरिंग नजर आयी।