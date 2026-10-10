भोपाल में रोड पर झूले के जैसा सफर, 12 किमी में 4 ब्रिजों पर उतरती चढ़ती रहेंगी गाड़ियां

Bhopal Misrod Road : एमपी की राजधानी में अब झूले के जैसा सफर हो रहा है। भोपाल में प्रभात चौराहा से मिसरोद तक 12 किमी की रोड शहर का रोलर कोस्टर स्पेशल कॉरिडोर बनने जा रहा है। जिस तरह थीम पार्क- मनोरंजन पार्क के लिए रोलर कोस्टर ऊंचाई- नीचाई में यात्रियों को ले जाता है, उसी तरह इस कॉरिडोर के ब्रिज लोगों को कभी ब्रिज पर ऊंचाई तो कभी रोड पर नीचे लाकर ऐसा ही एहसास दे रहे हैं। प्रभात चौराहा से सुभाष ब्रिज, डॉ. अंबेडकर ब्रिज, वीर सावरकर ब्रिज और अब बीयू से मिसरोद तक प्रस्तावित 5 किलोमीटर की नई एलिवेटेड लेन 12 किलोमीटर के इस दायरे में ब्रिजों की शृंखला बनाने जा रही है। नए एलिवेटेड लेन के लिए केंद्र से मंजूरी हो चुकी है। नए साल में इसपर काम शुरू होगा। इस प्रकार कुल 4 ब्रिज हो जाएंगे।