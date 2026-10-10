एमपी में हल्दी में लेड की मिलावट, मिर्च में मिला रहे ईंट का चूरा, इलायची व सौंफ भी बनी जहरीली

Turmeric : एमपी में हल्दी में लेड की मिलावट की जा रही है जबकि मिर्च में ईंट का चूरा और जीरे में बीज मिलाया जा रहा है। इलायची और सौंफ भी 'मैलाकाइट ग्रीन' केमिकल रंग के कारण जहरीली बन चुकी हैं। खास बात यह है कि आपकी थाली में स्वाद बढ़ाने वाले ऐसे मिलावटी मसालों को खाद्य टीम ने जांच से बाहर किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मसाला बनाने 25 बड़े मसाला प्रोसेसिंग यूनिट और 1700 मसाला चक्कियां हैं, लेकिन इनमें से एक फीसदी पर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह के उत्पाद को पीसकर मसाला बना रहे? पैकिंग के पहले इनमें क्या मिला रहे? ये किसी को पता नहीं है। जबकि मसालों का सालाना 500 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसमें 200 करोड़ रुपए स्थानीय प्रोसेसिंग यूनिट में पिसे मसालों का हिस्सा है।