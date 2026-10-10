अपनी 117 साल पुरानी धरोहर प्रॉपर्टी को बेचेगी MP सरकार, खजाना भरने के लिए तैयार किया प्लान

वित्त विभाग की प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पीआइसीएल) अभी इस हेरिटेज प्रॉपर्टी का प्रबंधन कर रही है। कंपनी ने ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने के लिए 30 अक्टूबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह प्रॉपर्टी मप्र सरकार द्वारा एमसीजीएम से 13 नवंबर 2012 से 13 नवंबर 2035 तक 30 वर्षों के लिए लीज पर ली गई है। इसका प्लॉट साइज 1168.90 वर्ग मीटर है। वर्तमान में इसका वार्षिक लीज रेंट 13.71 लाख है। सरकार इस प्रॉपर्टी के शेष लीज अधिकारों की बिक्री जहां है, जैसा है की स्थिति में करना बाहती है। इससे राज्य के खजाने में अधिकतम राशि आ सकेगी। बता दें, 2019 में तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने भी इस प्रॉपर्टी का निरीक्षण किया था। यह मुंबई के सबसे पुराने इलाकों में से एक हैं।