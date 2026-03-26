यूपी पुलिस के 600 दारोगा एक साथ देखेंगे रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’, बुक किये गए 2 सिनेमाहॉल

Dhurandhar 2 Screening for UP Police: बीती 19 मार्च को रिलीज हुई रणवीर सिंह की बहुचर्चित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कमाई के मामले में वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है। इसके साथ ही भारतीय फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई है। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह 'धुरंधर 2' की वाहवाही हो रही है। फिल्म में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और गैंगस्टर अतीक अहमद की असल कहानी से प्रेरित आतिफ अहमद का किरदार भी दिखाया गया है, फिल्म में जिसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (बड़े साहब) से दिखाए गए हैं। जिसके चलते यूपी के राजनैतिक गलियारों में फिल्म की चर्चा और तेज हो गई है।