Akshay Kumar Viral Video: ‘हाथ नीचे, हाथ मत रखो’, फैन के ऊपर भड़के अक्षय कुमार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

मामला कुछ ऐसा है कि जब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और उनकी बेटी नितारा भाटिया मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके कई फैंस ने उनको फोटो खिंचवाने के लिए घेर लिया। अक्षय भी बड़े ही शांत और सादगी भरे अंदाज से सबके साथ एक एक करके फोटोज खिंचवा रहे थे। लेकिन तभी एक फैन ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और उनके बहुत पास आ गया। उस टाइम अक्षय को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो रिएक्शन दिया उसका क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, अक्षय ने उस शख्स का हाथ कंधे से हटाया और कहा, 'हाथ नीचे, हाथ मत रखो।'