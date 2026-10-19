पति कुकू कोहली के निधन के बाद इमोशनल हुईं पत्नी अरुणा ईरानी, लंबे अरसे बाद दिया बयान, फैंस को कहा- शुक्रिया

अरुणा ईरानी और कुकू कोहली की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी, जहां शुरुआत में उनके बीच 'लव-हेट' (प्यार-नफरत) का रिश्ता था। बाद में समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। हालांकि, यह रिश्ता शुरू से काफी पेचीदा था क्योंकि कुकू कोहली पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। यही वजह थी कि इस जोड़े ने साल 1990 में जब शादी की, तो इस बात को लंबे समय तक दुनिया से छिपाकर रखा था। कुकू की पहली पत्नी के जीवित रहते अरुणा ने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि वह उनके परिवार का सम्मान करती थीं। अब पति के जाने के बाद फैंस का यही प्यार अरुणा ईरानी को इस दुख से उबरने और दोबारा अपने काम पर लौटने की ताकत दे रहा है