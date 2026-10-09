“पैपराजी पर भड़कने की खबर झूठी!”, वायरल वीडियो पर बिपाशा बसु का करारा जवाब, काम को लेकर लिखी बात

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए बिपाशा ने इस खबर का खंडन किया। बिपाशा ने बैकग्राउंड म्यूजिक और हेडलाइंस पर सवाल उठाते हुए लिखा, "प्लीज मुझे बताओ कि यह अजीब बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है? कोई इंसान काम पर जा रहा है और समय पर पहुंचना पसंद करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम आपकी अचानक मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं नाराज हूं! आपने वीडियो के आखिर में मेरे कहे 'थैंक यू' को बड़ी आसानी से इग्नोर कर दिया। वैसे भी, मुझे पैपराजी से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। उनमें से ज्यादातर हमेशा मेरे साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार करते हैं।"