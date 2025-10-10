Patrika LogoSwitch to English

Karwa Chauth 2025: सोनम कपूर से लेकर ट्विंकल खन्ना तक, वो एक्ट्रेसेस जो उड़ा चुकी हैं करवा चौथ का मजाक

Karwa Chauth 2025: बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस, जिन्होंने करवा चौथ व्रत को लेकर कभी दिया विवादित बयान तो कभी उड़ाया इस निर्जला व्रत का मजाक और फंस गई विवादों में। इन अभिनेत्रियों को नहीं है इस करवा चौथ पर विश्वास।

मुंबई

Rashi Sharma

Oct 10, 2025

Sonam Kapoor and Twinkle Khanna

सोनम कपूर और ट्विंकल खन्ना की फोटोज । (फोटो सोर्स: sonamkapoor and twinklerkhanna)

Karwa Chauth 2025: 'करवा चौथ' यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, आस्था है, जो पूरे देश में मनाया जाता है। ये आस्था है उन महिलाओं की जो अपने पति की लम्बी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत करती हैं, उनके लिए सजती संवरती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। अब अगर बात की जाए बॉलीवुड रील लाइफ की तो कई फिल्मों में इस व्रत पर गाने और सीन फिल्माए गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड ने इस व्रत को और भी बड़ा और ग्लैमरस बना दिया है। खैर, ये तो रही रील लाइफ की बात, अब बात करते हैं बॉलीवुड की रियल लाइफ की पत्नियों की, जिनमें कुछ तो पूरे रीती-रिवाज से इस उपवास को करती हैं, वहीं कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो इस व्रत में विश्वास नहीं करतीं। ये अभिनेत्रियां करवाचौथ पर विवादित टिप्पणियां करके विवादों में भी फंस चुकी हैं।

आइये जानते हैं कौन हैं वो अभिनेत्रियां, जिन्होंने करवा चौथ व्रत को लेकर आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और विवादों में फंस गईं।

सोनम कपूर ने कहा कि उनके पति आनंद करवा चौथ के चाहने वाले नहीं हैं

8 मई 2018 में सोनम कपूर ने आनंद आहुजा से शादी की थी। और 2022 में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके पति आनंद करवा चौथ के बहुत बड़े समर्थक नहीं हैं, और वो सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग में विश्वास रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें त्योहार का हिस्सा बनने और सजने-धजने का शौक है। मगर इस कमेंट पर इंटरनेट यूजर्स ने उनको काफी ट्रोल किया।

रत्ना पाठक ने करवा चौथ व्रत को कहा ‘अंधविश्वास’

नसीरुद्दीन शाह की पत्नी और अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह, अकसर अलग-अलग विषयों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं। उन्होंने भी करवा चौथ व्रत को “अंधविश्वास” कहा और कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि पढ़ी-लिखी महिलाएं भी पति की लंबी उम्र के लिए दुआ के रूप में यह निर्जला व्रत रखती हैं।

ट्विंकल खन्ना ने करवा चौथ पर किया मजाक

17 जनवरी 2001 में ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की शादी हुई थी। मगर 2017 में करवा चौथ को लेकर ट्विंकल को ट्रोल का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने करवा चौथ व्रत को लेकर एक मजाक किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि जिन पुरुषों के लिए व्रत नहीं रखा जाता वो ज्यादा लम्बा जीते हैं। उनका मानना है कि भूखे-प्यासे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती है। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ था।

हेमा मालिनी का मानना है कि प्यार दिल से होता है, व्रत से नहीं

ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी को 45 साल हो गए हैं। पंजाबी परिवार की वो बहू बनीं, बावजूद इसके उन्होंने शादी के इतने समय बाद तक कभी भी ये व्रत नहीं रखा। एक्ट्रेस का मानना है कि प्यार दिल से होता है, व्रत से नहीं।

करीना कपूर खान ने कहा, “प्यार में भूखा क्या मरना यार”

2012 में सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने शादी की। और शादी के अगले साल ही यानि 2013 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं, और इसे “सच्चे प्रेम का प्रदर्शन” बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था, 'खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार… प्यार में भूखा क्या मरना यार। मैं खाए बिना नहीं जी सकती मैं कपूर हूं… Please!' करीना कपूर खान की इस टिप्पणी के बाद उनकी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई।

दीपिका पादुकोण ने कहा एक-दूसरे का साथ देना जरूरी होता है

14 नवम्बर 2018 को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने साथ फेरे लिए थे. मगर दीपिका करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। दीपिका पादुकोण का कहना है कि व्रत रखने से ज्यादा एक-दूसरे का साथ देना जरूरी होता है।

ताहिरा कश्यप ने कहा उन्हें करवा चौथ व्रत पर यकीन नहीं है

आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं. ताहिरा कश्यप को करवा चौथ का व्रत रखने में यकीन नहीं है। उनका कहना है कि ये व्रत किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन उन्हें इस पर यकीन नहीं है।

व्रत करना या न करना, ये किसी भी महिला की व्यक्तिगत सोच और आस्था है, लेकिन इस तरह से करवा चौथ व्रत का मजाक उड़ाना भी सही नहीं है, वो भी तब जब लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं लोग आपको पसंद करते हैं।

