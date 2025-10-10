Karwa Chauth 2025: सोनम कपूर से लेकर ट्विंकल खन्ना तक, वो एक्ट्रेसेस जो उड़ा चुकी हैं करवा चौथ का मजाक

Karwa Chauth 2025: 'करवा चौथ' यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, आस्था है, जो पूरे देश में मनाया जाता है। ये आस्था है उन महिलाओं की जो अपने पति की लम्बी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत करती हैं, उनके लिए सजती संवरती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। अब अगर बात की जाए बॉलीवुड रील लाइफ की तो कई फिल्मों में इस व्रत पर गाने और सीन फिल्माए गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड ने इस व्रत को और भी बड़ा और ग्लैमरस बना दिया है। खैर, ये तो रही रील लाइफ की बात, अब बात करते हैं बॉलीवुड की रियल लाइफ की पत्नियों की, जिनमें कुछ तो पूरे रीती-रिवाज से इस उपवास को करती हैं, वहीं कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो इस व्रत में विश्वास नहीं करतीं। ये अभिनेत्रियां करवाचौथ पर विवादित टिप्पणियां करके विवादों में भी फंस चुकी हैं।