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महाराष्ट्र सरकार ने पूरी की नाना पाटेकर की आखिरी इच्छा, राजकीय सम्मान से होगा अभिनेता का अंतिम संस्कार

Nana Patekar Death: अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार किया जाएगा। जानें कब और कहां होगा।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 08, 2026

Nana patekar funeral in pune maharashtra government fulfills his last wish

Nana Patekar Funeral: भारतीय सिनेमा के महानायक और 40 सालों तक इंडस्ट्री में राज करने वाले नाना पाटेकर (Nana Patekar) का गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 की तड़के 75 साल की उम्र में निधन हो गया। इस चौंकाने वाली खबर ने देश भर के सिनेमा प्रेमियों को गहरे शोक में डुबो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, रितेश देशमुख समेत हिंदी, मराठी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा के तमाम दिग्गजों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। अब महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी है। उनका अंतिम संस्कार कब और कहां होगा जानें?

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Updated on:

08 Oct 2026 11:56 am

Published on:

08 Oct 2026 11:56 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / महाराष्ट्र सरकार ने पूरी की नाना पाटेकर की आखिरी इच्छा, राजकीय सम्मान से होगा अभिनेता का अंतिम संस्कार

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