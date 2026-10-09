विराट-अनुष्का ही नहीं, रसिक दुलारी केस के बीच प्रेमानंद महाराज की शरण में जा चुके कई सितारे, जानें किस-किसका नाम

Rasik Dulari Death-Premanand Ji Maharaj Controversy: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज इन दिनों शिष्य रसिक दुलारी की मौत को लेकर चल रहे विवाद के बाद चर्चाओं में हैं। इसी बीच हालिया वीडियो में उन्होंने भक्ति के मार्ग को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं और समझाया कि भगवान की भक्ति करना और उस मार्ग पर लगातार टिके रहना दो अलग बातें हैं। उन्होंने भक्तों से संयम, व्यवहार, वाणी, कमाई और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज से मिलने वाले चर्चित सितारों के नाम भी चर्चा में हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के अलावा कई फिल्मी और टीवी हस्तियां उनके दर्शन कर चुकी हैं। हालांकि इस पूरे विवाद पर अब तक किसी भी सितारे ने कुछ नहीं कहा है।