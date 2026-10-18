Prahaar Vs Nayyi Navelli Box Office 17 Oct: शनिवार को प्रहार पर भारी पड़ी यामी गौतम की ‘नई नवेली’, दो दिन में कितना हुआ कलेक्शन जानें

Prahaar Vs Nayyi Navelli Box Office Collection 17 Oct: सिनेमाघरों में इन दिनों बॉक्स ऑफिस की जंग काफी दिलचस्प होती जा रही है। 16 अक्टूबर को राजकुमार राव की प्रहार और यामी गौतम की नई नवेली एक साथ रिलीज हुईं है। दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में इनके दो दिनों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि दर्शक किस फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हॉरर-कॉमेडी जॉनर से लेकर पीरियड ड्रामा और कोर्ट रूम ड्रामा तक, हर फिल्म अपनी-अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटी है। आइए जानते हैं कि शनिवार यानी रिलीज के दूसरे दिन यामी गौतम की 'नई नवेली' और राजकुमार राव की 'प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कितना कारोबार किया है।