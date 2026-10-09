इतने महंगे कि बिक ही नहीं रहे? Apple ने iPhone 18 Pro और Pro Max के लिए प्रोडक्शन घटाने के दिये आदेश

आईफोन 18 प्रो की मांग कमजोर होने के संकेत डिलीवरी के समय में भी दिखाई दे रहे हैं। UBS के विश्लेषकों के मुताबिक, 30 से ज्यादा बाजारों में आईफोन 18 प्रो का औसत वेटिंग टाइम कम हुआ है। आमतौर पर किसी नए आईफोन के लॉन्च के बाद शुरुआती हफ्तों में मांग ज्यादा रहने से डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि हाल में कीमतें बढ़ने से ग्राहक खरीदारी को लेकर ज्यादा सतर्क हो सकते हैं। अगर फोन महंगा होने के कारण ग्राहक खरीदने का फैसला टालते हैं या सस्ता विकल्प चुनते हैं, तो इसका असर आने वाले महीनों की बिक्री पर पड़ सकता है।