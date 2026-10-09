Real Estate News: सर्वे नंबर या खसरा नंबर क्या होता है, कहां से करें डिटेल चेक? प्रॉपर्टी खरीदते समय बेहद काम आएगी यह जानकारी

भारत में जमीन के रिकॉर्ड का तरीका हर राज्य में एक जैसा नहीं है। इसलिए जमीन की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर का नाम भी बदल जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में इसे सर्वे नंबर से जाना जाता है। महाराष्ट्र में सर्वे नंबर या गट नंबर कहा जाता है। गुजरात में सर्वे नंबर या ब्लॉक नंबर कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड में खसरा नंबर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गाटा नंबर या खसरा नंबर कहा जाता है। बिहार और झारखंड में खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में दाग नंबर या प्लॉट नंबर कहा जाता है। ओडिशा में प्लॉट नंबर कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा में खसरा नंबर या खेवट से जुड़े रिकॉर्ड कहे जाते हैं। हालांकि, राज्यों में जमीन के प्रकार और स्थानीय राजस्व व्यवस्था के अनुसार शब्दों और रिकॉर्ड के स्वरूप में अंतर हो सकता है।