PF Salary Limit: क्या आपकी भी कटकर आई है सैलरी? 20,000 रुपये वेतन पर जानिए हर महीने EPF और EPS में कितना जाएगा पैसा

EPFO Wage Ceiling: क्या आपकी इन हैंड सैलरी इस बार कम आई है? आपका पीएफ योगदान बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है। सरकार ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू हुआ है। नई सीमा का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी पीएफ योग्य सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये के बीच है। अगर आपकी पीएफ योग्य सैलरी 20,000 रुपये महीने है, तो 12% योगदान के नियम से कर्मचारी के हिस्से से हर महीने 2,400 रुपये पीएफ में जा सकते हैं। वहीं, नियोक्ता भी 2,400 रुपये का योगदान करेगा। हालांकि, नियोक्ता की पूरी रकम ईपीएफ खाते में नहीं जाती। उसका एक हिस्सा पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है।