Paytm के शेयर में भारी बिकवाली, 10% तक टूटा भाव, अचानक क्यों आई इतनी गिरावट?

पेटीएम के शेयर में बड़ी गिरावट आई है। (PC: AI)
Paytm Share Price Today: डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के शेयरों में गुरुवार, 8 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। पेटीएम की मूल कंपनी One97 Communications के शेयर करीब 10% तक टूट गए। इसकी बड़ी वजह यूपीआई पेमेंट पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर व्यवस्था लागू होने में संभावित देरी की खबर है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आरबीआई एक्ट की सेकेंड शेड्यूल में शामिल शेड्यूल्ड बैंकों की लिस्ट से हटा दिया है।
एनएसई पर सुबह 9 बजकर 27 मिनट पर पेटीएम का शेयर 10 फीसदी या 173.20 रुपये की गिरावट के साथ 1558.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि एमडीआर लागू होने की तारीख 15 अक्टूबर 2026 से आगे खिसककर 1 जनवरी 2027 हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेटीएम समेत दूसरी पेमेंट कंपनियों को यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन से अतिरिक्त कमाई शुरू होने के लिए करीब ढाई महीने और इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि फेस्टिव सीजन में कारोबारियों पर किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क न पड़े, इसलिए एमडीआर लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। खुदरा कारोबारियों के संगठनों की ओर से भी इस व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई गई है।
एमडीआर को लेकर अनिश्चितता बढ़ने का असर सिर्फ पेटीएम पर नहीं पड़ा है। Pine Labs और One MobiKwik Systems के शेयरों में भी दबाव देखा गया है। निवेशक अब इस बात का दोबारा आकलन कर रहे हैं कि यूपीआई से कमाई बढ़ने का फायदा कंपनियों को कब से मिल पाएगा। दरअसल, सितंबर में जब यूपीआई के लिए प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था की घोषणा हुई थी, तब पेमेंट कंपनियों के शेयरों में तेजी आई थी। बाजार को उम्मीद थी कि इससे कंपनियों के लिए कमाई का एक नया रास्ता खुलेगा। पेटीएम के शेयर भी उस समय एक दौर में 7% से ज्यादा चढ़ गए थे। अब तस्वीर कुछ बदलती नजर आ रही है।
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