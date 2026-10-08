Paytm के शेयर में भारी बिकवाली, 10% तक टूटा भाव, अचानक क्यों आई इतनी गिरावट?

एमडीआर को लेकर अनिश्चितता बढ़ने का असर सिर्फ पेटीएम पर नहीं पड़ा है। Pine Labs और One MobiKwik Systems के शेयरों में भी दबाव देखा गया है। निवेशक अब इस बात का दोबारा आकलन कर रहे हैं कि यूपीआई से कमाई बढ़ने का फायदा कंपनियों को कब से मिल पाएगा। दरअसल, सितंबर में जब यूपीआई के लिए प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था की घोषणा हुई थी, तब पेमेंट कंपनियों के शेयरों में तेजी आई थी। बाजार को उम्मीद थी कि इससे कंपनियों के लिए कमाई का एक नया रास्ता खुलेगा। पेटीएम के शेयर भी उस समय एक दौर में 7% से ज्यादा चढ़ गए थे। अब तस्वीर कुछ बदलती नजर आ रही है।