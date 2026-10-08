Share Market Today: मेटल, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेस सेक्टर में बिकवाली से टूटा मार्केट, IT शेयरों में दिख रही तेजी

भारतीय शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज मात्र 30 अंक की बढ़त के साथ 72,668 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर यह 0.34 फीसदी या 276 अंक की गिरावट के साथ 72,341 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 इस समय 0.46 फीसदी या 104 अंक की गिरावट के साथ 22,499 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 7 शेयर हरे निशान पर और 23 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।