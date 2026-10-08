Floating Rate और Fixed Rate होम लोन में से कहां मिलेगा ग्राहकों को ज्यादा फायदा?

रेपो रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा असर फ्लोटिंग रेट होम लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ता है। ऐसे लोन की ब्याज दर बाजार की स्थिति और बाहरी बेंचमार्क रेपो रेट से जुड़ी होती है। यानी आरबीआई की दर बढ़ी तो बैंक भी लोन की ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाई तो बैंक लोन पर ब्याज की दर घटा सकते हैं। इसके उलट फिक्स्ड रेट होम लोन में ब्याज दर पहले से तय रहती है। इसलिए जिन लोगों ने पहले ही फिक्स्ड रेट पर होम लोन लिया हुआ है, उनकी ईएमआई पर मौजूदा रेपो रेट बढ़ोतरी का सीधा असर नहीं पड़ेगा।