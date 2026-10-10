CIBIL Score: शादी के बाद पार्टनर का क्रेडिट स्कोर खराब है तो क्या आपको होम लोन मिलने में होगी परेशानी?

क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर किसी व्यक्ति की कर्ज चुकाने की क्षमता और पुराने भुगतान के रिकॉर्ड का एक अहम संकेत है। इसे बैंक और वित्तीय संस्थान लोन या क्रेडिट कार्ड देने से पहले देखते हैं। भारत में ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और CRIF हाई मार्क जैसी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियां क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करती हैं। आम तौर पर क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। 750 या इससे ज्यादा का स्कोर आमतौर पर अच्छा माना जाता है, हालांकि, अलग-अलग बैंक अपनी शर्तों के आधार पर फैसला लेते हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर लोन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा, कुछ मामलों में बेहतर ब्याज दर या लोन की अनुकूल शर्तें मिलने में भी मदद मिल सकती है।