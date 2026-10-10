त्योहारों पर खरीदारी से पहले बजट की चिंता, 54% परिवारों की आर्थिक हालत पहले से हुई कमजोर, गावों में ज्यादा है तंगी

आर्थिक दबाव के बावजूद त्योहारों पर कपड़े खरीदने और मिठाई बांटने जैसी परंपराओं का आकर्षण बना हुआ है। हालांकि, हर परिवार इस बार नई खरीदारी करने की स्थिति में नहीं है। सर्वे में करीब 45% लोगों ने कहा कि उन्होंने परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं या खरीदने की योजना है। इनमें 16.9% लोग पूरे परिवार के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। वहीं, 20.4% लोगों ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने की बात कही। करीब 6.2% लोग अपने लिए और 4.8% परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए कपड़े खरीदने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर, 45.4% लोगों ने कहा कि वे इस त्योहारी सीजन में नए कपड़े खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं। इससे साफ है कि परिवार गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं।