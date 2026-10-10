Gold Price: सोने की कीमतों में इस हफ्ते हुआ इजाफा, चांदी 5000 रुपये चढ़ी, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की। वहीं, निवेशकों की नजर यूएस फेड द्वारा आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना पर भी बनी रही। बुधवार को सोने की वैश्विक कीमत दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय डॉलर में मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी से सोने पर दबाव बना था। इसके बाद निचले स्तरों पर आई खरीदारी से कीमतों को सपोर्ट मिला।