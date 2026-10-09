Stock Market में आज आई भारी तेजी, सेंसेक्स करीब 900 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद, जानिए इस उछाल के 5 बड़े कारण

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड का भाव 103 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जबकि WTI क्रूड करीब 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में तेल महंगा होने से देश का आयात बिल बढ़ता है, रुपये पर दबाव आता है और कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है। इसके उलट, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई और कंपनियों की लागत को लेकर चिंता कुछ कम होती है। यही वजह है कि तेल की कीमतों में गिरावट को भारतीय शेयर बाजार के लिए राहत के तौर पर देखा गया।