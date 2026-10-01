अमित शाह के 2029 तक पंजाब को नशामुक्त करने के दावे पर बाजवा का पलटवार, पूछा- तब तक कौन रोकेगा ड्रग्स की सप्लाई?

अमित शाह के बयान पर बाजवा ने सवाल किया कि अगर पंजाब को नशामुक्त करने की समयसीमा 2029 रखी गई है, तो तब तक नशे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? बाजवा ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ आने की बात सामने आती रहती है। ऐसे में नशे की सप्लाई रोकना सिर्फ पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। उन्होंने केंद्र सरकार और BSF की भूमिका का भी जिक्र किया।