‘आखिरी वीडियो’ में किनके नाम? पंजाब में शख्स की मौत पर सुखबीर बादल के दावे से मची हलचल

Punjab Politics: पंजाब में एक शख्स की मौत को लेकर सियासत गरमा गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर सवाल उठाए हैं। बादल का कहना है कि यह वीडियो शख्स ने अपनी मौत से पहले बनाया था।