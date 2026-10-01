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चंडीगढ़ पंजाब

‘आखिरी वीडियो’ में किनके नाम? पंजाब में शख्स की मौत पर सुखबीर बादल के दावे से मची हलचल

Punjab Latest News: पंजाब के खेड़ी गांव के एक शख्स की मौत को लेकर सुखबीर बादल ने कथित आखिरी वीडियो का हवाला देते हुए अमन अरोड़ा समेत कई लोगों पर सवाल उठाए हैं। बादल ने पूरे मामले की जांच की मांग की है।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Imran Sheikh

Oct 01, 2026

Punjab Politics

सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के खेड़ी गांव के एक शख्स की मौत को लेकर कथित आखिरी वीडियो का हवाला देते हुए जांच की मांग की है। (फाइल फोटो-ANI)

Punjab Politics: पंजाब में एक शख्स की मौत को लेकर सियासत गरमा गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर सवाल उठाए हैं। बादल का कहना है कि यह वीडियो शख्स ने अपनी मौत से पहले बनाया था।

सुखबीर बादल के मुताबिक, खेड़ी गांव के रहने वाले इस शख्स ने वीडियो में अपनी परेशानी बताई थी। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में पंजाब के कैबिनेट मंत्री और AAP पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा, गांव के सरपंच और उसके भाइयों के नाम लिए गए हैं।

हालांकि, वीडियो और उसमें लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन बातों को फिलहाल सुखबीर बादल के दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है।

सुखबीर बादल ने क्या आरोप लगाए?

बादल ने कहा कि आम लोगों की समस्याएं सुनना और उनकी मदद करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि परेशान शख्स की बात नहीं सुनी गई और उसे कथित तौर पर परेशान किया गया।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर नेताओं या दूसरे जिम्मेदार लोगों के पास जाता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। बादल ने आरोप लगाया कि ऐसा नहीं होने से हालात और बिगड़ गए।

जांच की मांग

सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच जल्द पूरी होनी चाहिए और अगर किसी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

बादल ने कहा कि शख्स की मौत के बाद भी उसके उठाए सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की।

अब वीडियो की जांच पर नजर

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उस वीडियो को लेकर है, जिसका जिक्र सुखबीर बादल ने किया है। वीडियो में वास्तव में क्या कहा गया और उसमें जिन लोगों के नाम लिए जाने की बात कही जा रही है, उसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

साथ ही, वीडियो की स्वतंत्र जांच भी अभी बाकी है। ऐसे में वीडियो में कही गई बातों और लगाए गए आरोपों को जांच के बाद ही सही या गलत माना जा सकेगा।

अब नजर इस बात पर है कि पंजाब सरकार, पुलिस और अमन अरोड़ा समेत जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। जांच के बाद ही यह साफ होगा कि इस मामले में असल में क्या हुआ था।

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Updated on:

01 Oct 2026 12:15 pm

Published on:

01 Oct 2026 12:15 pm

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / ‘आखिरी वीडियो’ में किनके नाम? पंजाब में शख्स की मौत पर सुखबीर बादल के दावे से मची हलचल

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