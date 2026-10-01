‘आखिरी वीडियो’ में किनके नाम? पंजाब में शख्स की मौत पर सुखबीर बादल के दावे से मची हलचल

सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के खेड़ी गांव के एक शख्स की मौत को लेकर कथित आखिरी वीडियो का हवाला देते हुए जांच की मांग की है। (फाइल फोटो-ANI)
Punjab Politics: पंजाब में एक शख्स की मौत को लेकर सियासत गरमा गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर सवाल उठाए हैं। बादल का कहना है कि यह वीडियो शख्स ने अपनी मौत से पहले बनाया था।
सुखबीर बादल के मुताबिक, खेड़ी गांव के रहने वाले इस शख्स ने वीडियो में अपनी परेशानी बताई थी। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में पंजाब के कैबिनेट मंत्री और AAP पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा, गांव के सरपंच और उसके भाइयों के नाम लिए गए हैं।
हालांकि, वीडियो और उसमें लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन बातों को फिलहाल सुखबीर बादल के दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है।
बादल ने कहा कि आम लोगों की समस्याएं सुनना और उनकी मदद करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि परेशान शख्स की बात नहीं सुनी गई और उसे कथित तौर पर परेशान किया गया।
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर नेताओं या दूसरे जिम्मेदार लोगों के पास जाता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। बादल ने आरोप लगाया कि ऐसा नहीं होने से हालात और बिगड़ गए।
सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच जल्द पूरी होनी चाहिए और अगर किसी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
बादल ने कहा कि शख्स की मौत के बाद भी उसके उठाए सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उस वीडियो को लेकर है, जिसका जिक्र सुखबीर बादल ने किया है। वीडियो में वास्तव में क्या कहा गया और उसमें जिन लोगों के नाम लिए जाने की बात कही जा रही है, उसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
साथ ही, वीडियो की स्वतंत्र जांच भी अभी बाकी है। ऐसे में वीडियो में कही गई बातों और लगाए गए आरोपों को जांच के बाद ही सही या गलत माना जा सकेगा।
अब नजर इस बात पर है कि पंजाब सरकार, पुलिस और अमन अरोड़ा समेत जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। जांच के बाद ही यह साफ होगा कि इस मामले में असल में क्या हुआ था।
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