परगट सिंह के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर भगवंत मान ने दी बधाई, बोले- ‘अगर पास नहीं देंगे तो गोल कैसे होगा’

परगट सिंह को अक्टूबर 2026 में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जहां उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह ली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले वे खेल जगत का एक बड़ा नाम रहे हैं; वह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और शानदार ओलंपियन रह चुके हैं, जिन्हें खेल के बेहतरीन डिफेंडरों में गिना जाता था और वे पद्म श्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद वे जालंधर कैंट सीट से लगातार तीन बार के विधायक हैं और पंजाब सरकार में शिक्षा व खेल मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2027 के आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले मिली इस नई ज़िम्मेदारी के बाद, उन्होंने खुद को एक 'टीम प्लेयर' बताते हुए कहा है कि वे हॉकी की तरह राजनीति में भी 'फुल बैक' (डिफेंडर) की भूमिका निभाते हुए सभी गुटों को एकजुट करेंगे और राज्य के हितों के लिए सकारात्मक व विकास-केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ाएंगे।