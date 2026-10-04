परगट सिंह के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर भगवंत मान ने दी बधाई, बोले- ‘अगर पास नहीं देंगे तो गोल कैसे होगा’

परगट सिंह के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर भगवंत मान ने दी बधाई, फोटो सोर्स- ANI
Bhagwant Mann Statement: चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर परगट सिंह को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने परगट सिंह को बधाई देते हुए कहा कि वह उन्हें विधानसभा में ‘कैप्टन साहब’ कहकर बुलाते हैं। भगवंत मान ने कहा कि परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और वह खुद हॉकी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं।
भगवंत मान ने कहा कि उन्हें हॉकी काफी पसंद है। उन्होंने हाल में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार लड़कों और लड़कियों की टीमों ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। परगट सिंह को लेकर भगवंत मान ने कहा, “मैं परगट सिंह को बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाड़ी उनका साथ देंगे।” इसके साथ ही उन्होंने हॉकी के उदाहरण के जरिए कहा, “अगर आप पास नहीं देंगे, तो गोल नहीं हो सकता।”
भगवंत मान के इस बयान को परगट सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के संदर्भ में हॉकी से जोड़कर दिए गए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में परगट सिंह के हॉकी करियर और टीमवर्क का जिक्र करते हुए ‘पास’ और ‘गोल’ का उदाहरण दिया।
परगट सिंह को अक्टूबर 2026 में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जहां उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह ली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले वे खेल जगत का एक बड़ा नाम रहे हैं; वह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और शानदार ओलंपियन रह चुके हैं, जिन्हें खेल के बेहतरीन डिफेंडरों में गिना जाता था और वे पद्म श्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद वे जालंधर कैंट सीट से लगातार तीन बार के विधायक हैं और पंजाब सरकार में शिक्षा व खेल मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2027 के आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले मिली इस नई ज़िम्मेदारी के बाद, उन्होंने खुद को एक 'टीम प्लेयर' बताते हुए कहा है कि वे हॉकी की तरह राजनीति में भी 'फुल बैक' (डिफेंडर) की भूमिका निभाते हुए सभी गुटों को एकजुट करेंगे और राज्य के हितों के लिए सकारात्मक व विकास-केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ाएंगे।
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