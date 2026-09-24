पंजाब में ED की कार्रवाई पर भड़के मनीष सिसोदिया, बोले- ‘पीएम मोदी ने 4 हजार ED कर्मचारियों को पंजाब भेज दिया’

Punjab News: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच AAP नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में सिसोदिया ने पंजाब में चल रही ED की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए और इसे राजनीतिक लड़ाई से जोड़कर देखा।