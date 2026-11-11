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CM विजय की TVK विधायकों को चेतावनी, बोले- अनुशासन तोड़ा तो होगी कार्रवाई; एकजुट रहने की अपील

C Joseph Vijay: तमिलनाडु के CM और TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने पार्टी विधायकों को अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गलत आचरण करने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी और सभी से एकजुट रहकर जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने की अपील की।
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चेन्नई

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Imran Ansari

Updated: 11 Nov 2026, 7:40 PM IST

C Joseph Vijay

CM विजय की TVK विधायकों को चेतावनी, फोटो सोर्स- ANI

Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को पार्टी के विधायकों को अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्वीकार्य आचरण की सीमा से बाहर जाने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से एकजुट रहने और जनता की समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की अपील की।

महाबलीपुरम के एक होटल में पार्टी के विधायकों के साथ बैठक के दौरान विजय ने कथित तौर पर विपक्षी दलों की ओर से सरकार को कमजोर करने के लिए बिछाए जा रहे राजनीतिक जाल से सावधान रहने को कहा। उन्होंने विधायकों से राजनीतिक टकराव में उलझने के बजाय जनता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की।

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विधायकों से बोले- एकजुट रहकर जनता की सेवा करें

बैठक से सामने आई जानकारी के मुताबिक, विजय ने पार्टी के सामने मौजूद राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र किया और DMK पर TVK सरकार के कामकाज में लगातार बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने विधायकों को सतर्क रहने और पार्टी की एकजुटता बनाए रखने की सलाह दी। विजय ने कहा कि हम सभी को एकजुट रहना चाहिए और जनता की सेवा करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों की ओर से उठाई जाने वाली शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

‘भटके तो विधायकों पर होगी कार्रवाई’

विजय ने विधायकों को जवाबदेही का संदेश देते हुए कथित तौर पर कहा कि जो विधायक पार्टी के तय आचरण से भटकेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विधायकों से कहा कि किसी भी ऐसे मामले को उनके संज्ञान में लाया जाए, जिसमें उनके हस्तक्षेप की जरूरत हो। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक किसी भी मुद्दे पर सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस को पूरी स्वतंत्रता देने की बात भी कही। यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायकों के आचरण को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस चल रही है।

विधायकों से जुड़े विवादों के बीच हुई बैठक

TVK विधायकों की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े आरोपों ने राजनीतिक विवाद खड़ा किया है। इनमें डिप्टी स्पीकर पर एक याचिकाकर्ता के साथ कथित मारपीट और कल्लाकुरिची के विधायक द्वारा जिला कलेक्टर को कथित तौर पर भेजे गए एक टेक्स्ट मैसेज से जुड़ा विवाद शामिल है। हालांकि, बैठक से सामने आई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री विजय ने इनमें से किसी मामले पर सीधे तौर पर चर्चा की या किसी विधायक के खिलाफ कोई विशेष अनुशासनात्मक फैसला लिया।

बताया गया कि बैठक शाम करीब 4 बजे शुरू हुई और मुख्यमंत्री ने विधायकों से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की। बैठक का मुख्य संदेश पार्टी में अनुशासन, आपसी समन्वय और एकजुटता बनाए रखने के साथ-साथ जनता की शिकायतों पर तेजी से काम करने पर केंद्रित रहा।

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