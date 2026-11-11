CM विजय की TVK विधायकों को चेतावनी, बोले- अनुशासन तोड़ा तो होगी कार्रवाई; एकजुट रहने की अपील

विजय ने विधायकों को जवाबदेही का संदेश देते हुए कथित तौर पर कहा कि जो विधायक पार्टी के तय आचरण से भटकेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विधायकों से कहा कि किसी भी ऐसे मामले को उनके संज्ञान में लाया जाए, जिसमें उनके हस्तक्षेप की जरूरत हो। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक किसी भी मुद्दे पर सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस को पूरी स्वतंत्रता देने की बात भी कही। यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायकों के आचरण को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस चल रही है।