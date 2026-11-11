‘हम ईलम तमिलों के समर्थन में थे, LTTE से कोई संबंध नहीं था’, सोनिया गांधी की किताब पर DMK नेता TKS एलंगोवन

सोनिया गांधी ने संस्मरण में लिखा कि वह खुद से सवाल करती थीं कि अगर वह DMK के साथ हाथ मिलाती हैं तो क्या यह राजीव गांधी के साथ विश्वासघात होगा। हालांकि, बाद में उन्होंने यह भी विचार किया कि अगर BJP के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने के लिए गठबंधन जरूरी होता, तो शायद राजीव गांधी भी इसका समर्थन करते। उन्होंने यह भी बताया कि DMK प्रमुख एम. करुणानिधि से गठबंधन को लेकर पहली बार फोन पर बातचीत शुरू करने से पहले वह काफी घबराई हुई थीं।