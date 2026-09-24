चित्तौड़गढ़ पंचायत चुनाव: आरक्षण की लॉटरी निकलते ही बदले समीकरण, 26 पंचायतों की कमान संभालेगी महिलाएं, देखें लिस्ट

Chittorgarh Panchayat Samiti Reservation Lottery (Patrika Photo)
Chittorgarh Panchayat Samiti Reservation Lottery: चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर सरपंच पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। पंचायत समिति की 53 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एसडीएम दिलीप सिंह के नेतृत्व में हुई लॉटरी में बच्चों के हाथों से पर्चियां निकलवाई गईं। आरक्षण तय होने के साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस ग्राम पंचायत में किस वर्ग का उम्मीदवार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा।
चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की 53 ग्राम पंचायतों में से 26 सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी करीब आधे ग्राम पंचायतों में महिला उम्मीदवार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। महिला आरक्षण में भी अलग-अलग वर्गों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं।
कुल 26 महिला सरपंच पदों में सबसे अधिक 14 पद अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग में 4, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 महिला सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। इस तरह महिला आरक्षण के जरिए पंचायत समिति क्षेत्र की 26 ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों के समीकरण भी बदलेंगे। कई संभावित उम्मीदवार लंबे समय से आरक्षण की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब जिन ग्राम पंचायतों में उनके वर्ग के लिए सरपंच पद आरक्षित हुआ है, वहां वे अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट सकते हैं।
सरपंच पदों का आरक्षण तय होने के बाद गांवों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है। जिन ग्राम पंचायतों में सामान्य या संबंधित वर्ग का आरक्षण आया है, वहां पुराने दावेदार सक्रिय होंगे। वहीं जिन पंचायतों में आरक्षण बदल गया है, वहां नए संभावित उम्मीदवार सामने आ सकते हैं।
महिला आरक्षण वाली ग्राम पंचायतों में भी संभावित महिला उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है। कई जगह परिवार के पुरुष सदस्य भी महिला उम्मीदवारों के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुट सकते हैं। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दल और नेता भी संभावित प्रत्याशियों को लेकर सक्रिय होंगे।
सरपंच पदों के साथ ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच पदों का आरक्षण भी निर्धारित किया गया है। इससे पंचायत चुनाव की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। आरक्षण चक्र के अनुसार ग्राम पंचायतों में सरपंच पद का वर्ग तय किया गया है।
चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के साथ पूरे जिले में भी ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिले की कुल 359 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों और 3159 वार्ड पंच पदों का आरक्षण तय किया गया है। जिले की 11 पंचायत समितियों के संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया कराई गई।
जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों का आरक्षण तय होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने के साथ गांवों में चुनावी बैठकों और जनसंपर्क का दौर भी शुरू हो सकता है।
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