चित्तौड़गढ़ पंचायत चुनाव: आरक्षण की लॉटरी निकलते ही बदले समीकरण, 26 पंचायतों की कमान संभालेगी महिलाएं, देखें लिस्ट

Chittorgarh Panchayat Samiti Reservation Lottery: चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर सरपंच पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। पंचायत समिति की 53 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एसडीएम दिलीप सिंह के नेतृत्व में हुई लॉटरी में बच्चों के हाथों से पर्चियां निकलवाई गईं। आरक्षण तय होने के साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस ग्राम पंचायत में किस वर्ग का उम्मीदवार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा।